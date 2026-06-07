Вестник Кавказа

Между Сочи и Адлером начнет курсировать морское такси

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи запустят морское такси между центром города и Адлером, связав районы курорта новым направлением внутреннего сообщения к началу летнего сезона.

Власти Сочи в предстоящем летнем сезоне открывают новое направление внутреннего сообщения — морское такси между центром курорта и Адлером. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин на своей странице в соцсети.

Готовность транспортной инфраструктуры к летнему сезону обсуждали на расширенной планерке администрации. В рамках подготовки РЖД увеличили количество рейсов "Ласточек" на внутригородских маршрутах на 90% по сравнению с прошлым годом — до 155 в сутки.

Аэропорт Сочи работает по весенне-летнему расписанию, сотрудники оказывают пассажирам содействие при переносе рейсов. Кроме этого, городские власти усилят контроль за экскурсионным джиппингом в Лазаревском районе для обеспечения безопасности.

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