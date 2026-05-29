Спрос на туры в Сочи снизился на 20-30% из-за задержек авиарейсов

Туроператоры зафиксировали падение спроса на туры в Сочи на 20-30% из-за массовых задержек авиарейсов, при этом значительная часть туристов пересматривает планы поездок.

В Сочи спрос на отдых снизился на 20-30% из-за перебоев в работе аэропорта, но массовых отказов от туров нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, 60-65% путешественников добираются в Сочи самолетами. Из-за задержек авиарейсов часть отдыхающих переносит поездки на более поздние даты или рассматривает альтернативные маршруты на автомобиле и поезде.

Туроператоры в индивидуальном порядке продлевают клиентам проживание в гостиницах, переносят даты заезда и сохраняют бронирования. Гостиницы идут навстречу туристам и не применяют штрафы за поздний заезд при прибытии через другие аэропорты.

Ранее, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что число бронирований Крыма за последнюю неделю снизилось более чем на 25%. Одновременно спрос на Анапу увеличился до 80% по сравнению с показателями 2025 года, хотя ранее средний рост продаж у туроператоров составлял 30-40%.