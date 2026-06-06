Азербайджан откроет агропарк в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана появится новый агропарк – его создаст Азербайджан. Соответствующее соглашение было подписано сегодня.

Агропарк создаст Азербайджан в Дагестане, такое сообщение распространило Агентство аграрных услуг Азербайджана.

Соглашение об открытии агропарка в Дербентском районе было подписано в ходе ПМЭФ-2026 между компанией ISFA (Азербайджан) и ООО "РБР" (Дагестан, Россия).

В частности, подписи под документом поставили директор ISFA Самир Хеирбеев и гендиректор ООО "РБР" Руслан Гереев.

В церемонии участвовали и.о. главы Дагестана Федор Щукин, первый замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнур Алиев, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

Стоимость проекта превышает 3,4 млн манатов (почти 146 млн рублей).

По плану азербайджанская компания должна будет разбить в селе Великент Дербентского района оливковую рощу площадью 300 га, саженцевый участок размером 20 га, демонстрационный сад с различными плодовых деревьев (40 га). Другими объектами станут селекционный сад и агротуристическая зона на 10 га.

Для создания агропарка будут использоваться деревья и саженцы, которые будут выращиваться на ферме İSFA в Евлахском пилотном агропарке.

В перспективе в агропарке откроется завод оливкового масла.