Вестник Кавказа

Землетрясение произошло вечером в Казахстане

Землетрясение произошло вечером в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небольшое землетрясение, как рассказали в МЧС Казахстана, было зафиксировано сегодня в республике. Оно случилось в Алматинской области.

Подземные толчки были зарегистрированы в понедельник вечером в Казахстане, рассказали в МЧС республики.

Землетрясение было зафиксировано специалистами Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

Сообщается, что его эпицентр находился на расстоянии 111 км на юго-восток от Алматы.

В Алматинской области, а также в Кегенском районе и в селе Саты расчетная интенсивность составила 2,5 балла. В селе Жалагаш она равнялась 2 баллам.

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