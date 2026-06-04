Москва будет выстраивать свой курс с учетом реальных шагов Еревана – Мария Захарова

Мария Захарова: РФ будет ориентироваться на конкретные шаги армянского руководства при выстраивании отношений с Ереваном.

Россия при выстраивании дальнейших отношений с Арменией будет ориентироваться на реальные действия Еревана, заявила официальный спикер МИД Мария Захарова.

"Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, победа "Гражданского договора" на выборах в Армении является свидетельством того, что правящая партия "не получила монополию на власть". Кроме того, спикер Кремля отметила поляризованность армянского общества.

Мария Захарова подчеркнула, что армянский народ является для России братским, Москва настроена видеть в Армении сильное и суверенное государство.

"В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания"

– Мария Захарова

Как отметила Захарова, армянское общество проявляет заинтересованность в упрочении связей с РФ и сохранении своего пребывания в республики в евразийском экономическом пространстве.