В Армении заявили о планах восстановить доверие к своей рыбной продукции в ЕАЭС

Власти Армении намерены устранить проблемы с качеством рыбной продукции для возобновления поставок в РФ и возвращения доверия к товарам в ЕАЭС.

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении планирует в короткие сроки устранить недочеты при экспорте рыбной продукции на российский рынок и восстановить доверие к товарам в ЕАЭС. Об этом заявил глава ведомства Тигран Петросян.

Для решения проблемы с приостановкой поставок в РФ пробы всех экспортных партий будут отправлять на лабораторные исследования. Специалисты проверят армянскую рыбу по показателям бактериологии, наличию заболеваний и остатков запрещенных веществ.

"Производители, которые будут и дальше демонстрировать халатность и ставить под угрозу развитие и экспортные возможности всего сектора, будут лишены права на экспорт, поскольку весь сектор не должен страдать из-за одной компании"

- Тигран Петросян

Напомним, ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на ПМЭФ-2026 форуме допустил расширение ограничений на ввоз рыбы из Армении в РФ из-за ветеринарных рисков. На данный момент Россия уже запретила поставки армянской живой рыбы.