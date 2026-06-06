Все рейсы в аэропорты отменены в Иране – СМИ

Иранские СМИ сообщают об отмене всех авиаперелетов в аэропорты страны. Ранее сообщалось о закрытии неба над западной частью страны.

Иран отменил все авиаперелеты в аэропорты страны. Об этом пишут 8 июня местные средства массовой информации.

"После официального уведомления о закрытии воздушного пространства на западе страны все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут"

– агентство Tasnim

Напомним, накануне Иран впервые после перемирия атаковал Израиль, выпустив несколько ракет по территории еврейского государства. В ответ Израиль атаковал военные цели, расположенные в центральной и западной частях Ирана, включая Тегеран. Исламская Республика ответила на это обстрелом израильской территории.

Ранее сегодня центральный штаб военного командования вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия" объявил о прекращении всех ударов по Израилю.