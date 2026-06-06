В Кремле ожидают окончательных результатов выборов в Армении

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что российская сторона ждет официального оглашения окончательных результатов выборов в Армении и в курсе всех сообщений, в том числе об их нарушениях.

Москва находится в ожидании окончательных результатов прошедших в Армении парламентских выборов, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он уточнил, что российская сторона фиксировала всю информацию, в том числе о возможных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.

"Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о многочисленных нарушениях"

– Дмитрий Песков

Напомним, парламентские выборы в Республике Армения прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов.