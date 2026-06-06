Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

В иранском обществе Красного Полумесяца рассказали, что ВС Израиля нанесли не менее 12 ударов по территории Исламской республики.

По Ирану были нанесены по меньшей мере 12 ударов со стороны вооруженных сил Израиля, такое заявление сделал представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди.

Он уточнил, что по итогам израильских атак информации о пострадавших или погибших не поступало.

"На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших"

– Моджтаба Халеди

Также он подчеркнул, что в настоящее время в Иране все еще сохраняется режим повышенной готовности Красного Полумесяца.

Как рассказал Халеди, свыше 110 тыс иранских спасателей и 5 тыс добровольцев находятся в состоянии полной готовности на случай необходимости.

Напомним, накануне Иран впервые после перемирия атаковал Израиль, выпустив несколько ракет по территории еврейского государства. В ответ Израиль атаковал военные цели, расположенные в различных частях ИРИ.