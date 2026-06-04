ВС Кувейта перехватили семь иранских ракет

Военные Кувейта перехватили семь иранских баллистических ракет. Жертв ракетной атаки нет.
Армия Кувейта отрапортовала о перехвате и уничтожении семи баллистических ракет, которые были запущены с территории Ирана.
"Вооруженные силы сегодня на рассвете зафиксировали и ликвидировали 7 иранских баллистических ракет в воздушном пространстве Кувейта. Они были перехвачены над рядом жилых районов, что привело к падению некоторых осколков"
– Минобороны Кувейта
По информации оборонного ведомства, обломки ракет нанесли городской инфраструктуре, однако обошлось без жертв. Там отметили, что продолжают выполнять задачи по обороне территории страны.