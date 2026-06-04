В МИД Азербайджана уточнили данные по погибшим и пострадавшим после удара БПЛА в Азовском море

МИД Азербайджана обнародовал новые данные по погибшим и пострадавшим после удара морских дронов по судам в Азовском море. Согласно обновленной информации, погибли четыре гражданина АР.

В дипведомстве Азербайджана уточнили данные по погибшим и пострадавшим гражданам страны после удара морскими дронами по судам "Натра" и "Циркон" в Азовском море.

Согласно обновленной информации, погибли четыре гражданина Азербайджана, а не пять, как было заявлено ранее. Пятый погибший был идентифицирован, им оказался гражданин России. Ранения получили четыре гражданина АР.

"В настоящее время принимаются меры по отправке на Родину тел граждан Азербайджана — Раджаба Ахадова 1976 года рождения и Мухаммеда Алиева 1997 года рождения"

– МИД Азербайджана

Двое граждан АР, получивших ранения, выписаны из больницы в Ейске. Состояния двух других пострадавших оценивается как стабильное.

"Пострадавшие Рашад Мадатханов и Самид Ибадзаде 1998 года рождения, госпитализированные в городскую больницу Ейска, уже выписаны.Состояние Эмина Валехова 2002 года рождения и Намига Джафарли 1999 года рождения оценивается как удовлетворительное, после завершения лечения они тоже будут выписаны"

– МИД АР

Дипломатические сотрудники посольства АР в России продолжают работу на месте инцидента. В МИД Азербайджана еще раз выразили соболезнования семьям погибших. В дипведомстве также заявили, что обеспечат свидетельствами на возвращение в страну всех утративших документы.