В МИД Азербайджана уточнили данные по погибшим и пострадавшим после удара БПЛА в Азовском море

В дипведомстве Азербайджана уточнили данные по погибшим и пострадавшим гражданам страны после удара морскими дронами по судам "Натра" и "Циркон" в Азовском море.
Согласно обновленной информации, погибли четыре гражданина Азербайджана, а не пять, как было заявлено ранее. Пятый погибший был идентифицирован, им оказался гражданин России. Ранения получили четыре гражданина АР.
"В настоящее время принимаются меры по отправке на Родину тел граждан Азербайджана — Раджаба Ахадова 1976 года рождения и Мухаммеда Алиева 1997 года рождения"
– МИД Азербайджана
Двое граждан АР, получивших ранения, выписаны из больницы в Ейске. Состояния двух других пострадавших оценивается как стабильное.
"Пострадавшие Рашад Мадатханов и Самид Ибадзаде 1998 года рождения, госпитализированные в городскую больницу Ейска, уже выписаны.Состояние Эмина Валехова 2002 года рождения и Намига Джафарли 1999 года рождения оценивается как удовлетворительное, после завершения лечения они тоже будут выписаны"
– МИД АР
Дипломатические сотрудники посольства АР в России продолжают работу на месте инцидента. В МИД Азербайджана еще раз выразили соболезнования семьям погибших. В дипведомстве также заявили, что обеспечат свидетельствами на возвращение в страну всех утративших документы.