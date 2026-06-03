Между Тбилиси и Батуми пустят дополнительные пассажирские поезда

Из-за увеличения пассажиропотока Грузинская железная дорога вводит дополнительные дневные и ночные пассажирские рейсы на маршруте между Тбилиси - Батуми.

В Грузии с 16 июня назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми. Об этом сообщило АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Введение дополнительных пассажирских составов обусловлено необходимостью перераспределить резко возросший поток пассажиров на маршруте. С 16 июня по 30 сентября новый поезд будет отправляться из Тбилиси в 00:30 по местному времени и прибывать в Батуми в 05:42. Обратный рейс из Батуми назначен на 00:35 с прибытием в Тбилиси в 05:34.

Кроме того, с 16 июня по 9 октября назначен дополнительный дневной поезд. Состав отправится из Тбилиси в 10:10 и прибудет в Батуми в 15:22. Из Батуми поезд выедет в 18:30 и прибудет в столицу в 23:29. Билеты можно купить на сайте ГЖД, в кассах вокзалов, через терминалы быстрой оплаты и мобильные приложения.

Напомним, сейчас поезда отправляются из Тбилиси в 08:00 и 17:10, а прибывают в Батуми в 13:12 и 22:22 соответственно. Из Батуми составы отбывают в 08:00 и 16:50 с прибытием в столицу Грузии в 12:59 и 21:49.