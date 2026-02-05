Спрос на отдых в Анапе резко вырос на фоне снижения бронирования Крыма

В АТОР рассказали, что число аннуляций превысило количество новых бронирований крымских курортов, на этом фоне значительно вырос спрос отдыхающих на Анапу

Число бронирований Крыма снизилось более чем на 25% за последнюю неделю, на этом фоне значительно повысился спрос на Анапу, такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он отметил, что количество аннуляций отелей Крыма за это время также значительно увеличилось.

"Мы наблюдаем падение количества новых бронирований Крыма неделя к неделе порядка 25-35%. Кроме того, на истекшей неделе впервые количество аннуляций отелей Крыма превысило количество новых бронирований. Те, кто отказываются от поездок на полуостров, едут прежде всего в Анапу"

– Сергей Ромашкин

Тем не менее, подчеркнул вице-президент АТОР, ситуация текущего сезона обратна той, что сложилась в прошлом году – тогда крымские отели приняли большую часть отдыхающих, отказавшихся от Анапы из-за загрязненных пляжей.

Ромашкин сообщил, что в среднем рост продаж Анапы ранее у туроператоров составлял 30-40%, за последнюю неделю он увеличился до 80% в сравнении с показателями 2025 года.

При этом, по его словам, другие южные курорты от сложившейся ситуации не остаются "в плюсе".

"Сочи и другие южные регионы, судя по всему, от этой переориентации не выигрывают. Аэропорт Сочи работает с перебоями, и вряд ли это привлекает туристов"

– Сергей Ромашкин

Согласно данным туроператоров, говорить о резких скачках цен на отдых на побережье Черного моря не приходится, заявил он. В частности, в Анапе цены постепенно растут на фоне новостей об официальном открытии пляжей, но достаточно плавно.

По словам Ромашкина, отельеры на курорте стараются не испугать туристов. В Сочи и Туапсе также не стоит ожидать сильного подорожания стоимости отдыха, поскольку " ситуация там не способствует повышению цен".