Пашинян отдал свой голос на выборах в парламент Армении

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы. Глава правительства принял участие в голосовании на одном из столичных избирательных участков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в парламент. Глава правительства отдал свой голос на избирательном участке в районе Шенгавит в Ереване.

После голосования Пашинян прокомментировал текущее состояние отношений между республикой и Россией.

"Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении"

– премьер РА

Он подчеркнул, что некоторые силы предпринимают попытки создать напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой, "но это не получится", так как у него налажены тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 партий и политических блоков. Голосование продлится сегодня до 20:00 по местному времени (19:00 мск).