КСИР атаковал две авиабазы в Израиле

Иранский КСИР сообщил о старте военной операции "Победа", в рамках которой этим утром были атакованы две авиабазы в Израиле.

Обмен ударами между Ираном и Израилем продолжается: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщает об атаке по авиационным базам в Израиле, передает агентство IRNA.

"Несколькими минутами ранее…силы КСИР начали операцию "Победа", атаковав важные стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф"

– заявление КСИР

Атака стала ответом на израильские удары по радиолокационным объектам в трех регионах Ирана.

Также сообщается об ударе Ирана по нефтехимическим предприятиям в Хайфе.

Согласно заявлениям армии Израиля, ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).