Грузия и Азербайджан нарастили товарооборот на 40%

Баку и Тбилиси укрепили торговые связи: торговый оборот двух стран в этом году вырос на 40%. Общая сумма поставок составила $385 млн.

Торговый оборот Азербайджана и Грузии вырос за первые четыре месяца года более чем на 40%. Страны наторговали друг с другом за это время на сумму в $385 млн, передает Государственный таможенный комитет.

Поставки товаров из Азербайджана в Грузию за последний год выросли на 45%, достигнув отметки в $340 млн. Импорт товаров из Грузии вырос на 19%.

В общей структуре внешней торговли доля Грузии составила чуть более 5%. В экспортном отношении доля Грузии составила около 3%.

Отметим, что главными торговыми партнерами Азербайджана в прошлом году стали Италия, Турция и Россия.