Вестник Кавказа

Грузия и Азербайджан нарастили товарооборот на 40%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Тбилиси укрепили торговые связи: торговый оборот двух стран в этом году вырос на 40%. Общая сумма поставок составила $385 млн.

Торговый оборот Азербайджана и Грузии вырос за первые четыре месяца года более чем на 40%. Страны наторговали друг с другом за это время на сумму в $385 млн, передает Государственный таможенный комитет. 

Поставки товаров из Азербайджана в Грузию за последний год выросли на 45%, достигнув отметки в $340 млн. Импорт товаров из Грузии вырос на 19%. 

В общей структуре внешней торговли доля Грузии составила чуть более 5%. В экспортном отношении доля Грузии составила около 3%. 

Отметим, что главными торговыми партнерами Азербайджана в прошлом году стали Италия, Турция и Россия.

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