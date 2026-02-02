Казахстан объявил о новой пробке на въезде в Россию

Значительные очереди из грузовиков образовались на границе между Актюбинской областью Казахстана и Оренбургской областью России – в казахстанском правительстве это объяснили недостатком инфраструктурных условий на российской стороне.

Из Казахстана в Россию вновь стал трудно выехать из-за логистических проблем: грузовики принимаются с существенными задержками на переезде между казахстанским пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области и российским пункте пропуска "Сагарчин" Оренбургской области.

В Минфине Казахстана пояснили, что это произошло из-за различий в инфраструктурных условиях на двух таможенных пунктах: через "Жайсан" из РК грузовики выезжают по четырем полосам, а в РФ через "Сагарчин" въезжают только по двум.

Таким образом, российская сторона не успевает обрабатывать весь входящий грузопоток, традиционно возрастающий к концу уикенда, передает РИА Новости.

Напомним, что впервые массовые проблемы с выездом из Казахстана в Россию возникли осенью прошлого года.