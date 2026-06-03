В Пентагоне повысили уровень шпионской активности Израиля до критического – СМИ

NBC News: разведка военного ведомства США повысила уровень шпионской угрозы со стороны Израиля. Разведка Израиля усилила слежку за чиновниками США на фоне переговоров Тегерана и Вашингтона.

Пентагон обеспокоен усилением шпионской активности со стороны Израиля. Ведомство повысило уровень израильской угрозы в этом направлении до критического, информирует NBC News со ссылкой на источники.

Согласно информации телеканала, Израиль нарастил разведывательную активность за ключевыми американскими политиками для получения сведений о решениях Белого дома по ситуации на Ближнем Востоке.

Однако Тель-Авив отрицает подобную деятельность. Посольство страны в США сообщило, что сбор информации служит интересам союзников и направлен против врагов. Источник в Белом доме также опроверг информацию о шпионской активности Израиля.