Израиль готов в любой момент ударить по Ирану

ЦАХАЛ заявила о том, что готова в любой момент возобновить боевые действия против Ирана.

Армия обороны Израиля заявила о готовности вернуться к боевым действиям против Ирана в любое время, такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Хайфу, в рамках которой он посетил местную военно-морскую базу.

Проводя совещание с военно-морскими офицерами, он отметил, что ВМС Израиля играют решающую роль в способности Тель-Авива вновь нанести решительный удар по Тегерану.