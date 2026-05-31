Вестник Кавказа

Израиль готов в любой момент ударить по Ирану

Флаги Ирана и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ заявила о том, что готова в любой момент возобновить боевые действия против Ирана.

Армия обороны Израиля заявила о готовности вернуться к боевым действиям против Ирана в любое время, такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Хайфу, в рамках которой он посетил местную военно-морскую базу.

Проводя совещание с военно-морскими офицерами, он отметил, что ВМС Израиля играют решающую роль в способности Тель-Авива вновь нанести решительный удар по Тегерану.

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