Иранские футболисты прилетели на Чемпионат мира в Северную Америку

Через два дня после получения американских виз футболисты и тренеры сборной Ирана совершили перелет из Турции в мексиканскую Тихуану, где будут проживать во время Чемпионата мира по футболу.

Сегодня днем в Мексику прилетела сборная Исламской Республики Иран по футболу – она участвует в стартующем в четверг футбольном Чемпионате мира. Иранские футболисты прибыли из Стамбула в Тихуану, расположенную на границе с США, чтобы удобнее добираться до мест проведения матчей.

До этого в течение двадцати дней иранская сборная проводила тренировки в Турции. Главный тренер Амир Галенои пожаловался на промедление с перелетом в Мексику: он опасается, что его подопечные за оставшиеся дни не успеют адаптироваться к совершенно иному часовому поясу. Виной тому американские дипломаты, выдавшие визы футболистам всего два дня назад.

Капитан команды Эхсан Хаджсафи, в свою очередь, подчеркнул, что сборная полностью готова к играм и намерена выйти из группы G, все матчи которой принимают США. В этой группе Иран сыграет против Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не возражал против допуска футбольной сборной ИРИ до Чемпионата мира, отмечая, что для них может быть опасно играть на американской территории.