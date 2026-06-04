ЧМ-2026 по футболу: когда и где пройдет, группы, расписание матчей

Когда и где пройдет ЧМ-2026?
Самое главное футбольное событие четырехлетия, Чемпионат мира по футболу или Кубок мира ФИФА продлится больше месяца: с 11 июня по 19 июля. Принимают его одиннадцать площадок в США, три - в Мексике и две - в Канаде. За всё время будет сыграно 104 игры, на 40 больше чем на прошлом ЧМ в Катаре. Сборные принимающих стран прошли квалификацию автоматически и сыграют матчи группового этапа у себя дома.
Сколько сборных участвует в ЧМ-2026?
В 23-м ЧМ по футболу участвуют 48 сборных - на 16 больше, чем на предыдущих Кубках мира 1998-2022 гг. Впервые за всю историю чемпионата в нем примут участие сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао. Первой на Кубок квалифицировалась Япония, а последним - Ирак, в последний раз участвовавший в борьбе за титул лучших в 1986 году.
Что нового на ЧМ-2026?
В связи с увеличением числа участников формат группового этапа был изменён: вместо 32 команд в 8 группах в этом году будет 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ-2026 попадут 32 команды: по две лучшие из каждой группы + 8 команд с третьим местом. Матчи плей-офф начинаются 28 июня.
Важные даты ЧМ-2026
- Первый мачт Чемпионата мира пройдёт 11 июня: Мексика играет против Южной Африки на стадионе ”Ацтека” в Мехико;
- групповой этап продлится до 28 июня;
- 1/16 финала пройдёт с 28 июня по 3 июля
- 1/8 финала — 4-7 июля
- четверть-финал — 9-11 июля
- полуфинал — 14-15 июля
- матч за третье место — 18 июля
- финал Кубка мира состоится 19 июля на стадионе Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси.
Сборные, группы, фавориты ЧМ-2026
Группа А: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чешская Республика
Фавориты - Мексика и Южная Корея
Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
Фаворит - Канада и Швейцария
Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
Фавориты - Бразилия и Марокко
Группа D: США, Парагвай, Турция, Австралия
Фавориты - США и Турция
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
Фавориты - Германия и Эквадор
Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
Фавориты - Нидерланды и Япония
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
Фавориты - Бельгия и Египет
Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
Фавориты - Испания и Уругвай
Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
Фавориты - Франция и Сенегал
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
Фавориты - Аргентина и Австрия
Группа K: Португалия, Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия
Фавориты - Португалия и Колумбия
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Фавориты - Англия и Хорватия
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА и главные фавориты Кубка мира - Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Белгия, Германия и Хорватия. Сборная Марокко на 11м месте, Ирана - на 20м, Узбекистана - на 50м.
Расписание самых интересных первых матчей ЧМ-2026
ФИФА обещает, что четыре топ-сборные (Аргентина, Англия, Испания и Франция), если финишируют первыми в своих группах, не будут играть против друг друга до полуфинала.
14 июня
- Бразилия-Марокко, Нью-Джерси, 01:00 по МСК
- Нидерланды-Япония, Арлингтон, 23:00 по МСК
- Германия-Кюрасао - Хьюстон, 20:00 по МСК
15 июня
- Испания-Кабо-Верде, Атланта; 19:00 по МСК
16 июня
- Саудовская Аравия-Уругвай, Майами, 01:00 по МСК
- Иран - Новая Зеландия, Лос-Анджелес; 04:00 по МСК
- Франция - Сенегал, Нью-Джерси, 22:00 по МСК
17 июня:
- Ирак-Норвегия, Бостон, 01:00 по МСК
- Аргентина-Алжир, Канзас-Сити; 04:00 по МСК
- Португалия- Демократическая Республика Конго, Хьюстон, 20:00 по МСК
- Англия-Хорватия, Даллас, 23:00 по МСК
18 июня
- Узбекистан-Колумбия, Мехико, 05:00 по МСК
19 июня
Канада-Катар, Ванкувер, 01:00 по МСК
20 июня
- Бразилия-Гаити, Филадельфия, 03:30 по МСК
- Турция-Парагвай, Сан-Франциско, 06:00 по МСК
- Нидерланды-Швеция, Хьюстон; 20:00 по МСК
- Германия-Кот-д’Ивуар, Торонто, 23:00 по МСК
21 июня
- Испания - Саудовская Аравия, Атланта, 19:00 по МСК
- Бельгия-Иран, Лос-Анджелес; 22:00 по МСК
22 июня
- Аргентина-Австрия - Даллас; 20:00 по МСК
23 июня
- Франция-Ирак, Филадельфия, 00:00 по МСК
- Португалия-Узбекистан, Хьюстон; 20:00 по МСК
- Англия-Гана, Бостон, 23:00 по МСК
24 июня
- Босния и Герцеговина - Катар, Сиэтл; 22:00 по МСК
25 июня
- Шотландия-Бразилия, Майами, 01:00 по МСК
- Эквадор-Германия, Нью-Джерси, 23:00 по МСК
26 июня
- Тунис-Нидерланды, Канзас-Сити; 02:00 по МСК
- Турция-США, Лос-Анджелес; 05:00 по МСК
- Норвегия-Франция, Бостон, 22:00 по МСК
- Сенегал-Ирак, Торонто, 22:00 по МСК
27 июня
- Кабо-Верде-Саудовская Аравия, Хьюстон, 03:00 по МСК
- Уругвай-Испания, Гвадалахара; 03:00 по МСК
- Египет-Иран, Сиэтл, 06:00 по МСК
28 июня
- Панама-Англия, Нью-Джерси, 00:00 по МСК
- Демократическая Республика Конго-Узбекистан, Атланта, 02:30 по МСК;
- Иордания-Аргентина, Даллас, 05:00 по МСК
Онлайн-трансляции и записи футбольных матчей ЧМ-2026 будут доступны в России на ”Матч-ТВ”.