ЧМ-2026 по футболу: когда и где пройдет, группы, расписание матчей

Самый масштабный Кубок мира по футболу в истории пройдет сразу в трех странах с участием как именитых сборных-фаворитов, так и новичков чемпионата. Когда и где пройдет ЧМ-2026, группы, расписание матчей, где и во сколько их можно будет посмотреть онлайн - рассказываем в нашем материале.

Когда и где пройдет ЧМ-2026?

Самое главное футбольное событие четырехлетия, Чемпионат мира по футболу или Кубок мира ФИФА продлится больше месяца: с 11 июня по 19 июля. Принимают его одиннадцать площадок в США, три - в Мексике и две - в Канаде. За всё время будет сыграно 104 игры, на 40 больше чем на прошлом ЧМ в Катаре. Сборные принимающих стран прошли квалификацию автоматически и сыграют матчи группового этапа у себя дома.

Сколько сборных участвует в ЧМ-2026?

В 23-м ЧМ по футболу участвуют 48 сборных - на 16 больше, чем на предыдущих Кубках мира 1998-2022 гг. Впервые за всю историю чемпионата в нем примут участие сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао. Первой на Кубок квалифицировалась Япония, а последним - Ирак, в последний раз участвовавший в борьбе за титул лучших в 1986 году.

Что нового на ЧМ-2026?

В связи с увеличением числа участников формат группового этапа был изменён: вместо 32 команд в 8 группах в этом году будет 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ-2026 попадут 32 команды: по две лучшие из каждой группы + 8 команд с третьим местом. Матчи плей-офф начинаются 28 июня.

Важные даты ЧМ-2026

Первый мачт Чемпионата мира пройдёт 11 июня: Мексика играет против Южной Африки на стадионе ”Ацтека” в Мехико;

групповой этап продлится до 28 июня;

1/16 финала пройдёт с 28 июня по 3 июля

1/8 финала — 4-7 июля

четверть-финал — 9-11 июля

полуфинал — 14-15 июля

матч за третье место — 18 июля

финал Кубка мира состоится 19 июля на стадионе Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси.

Сборные, группы, фавориты ЧМ-2026

Группа А: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чешская Республика

Фавориты - Мексика и Южная Корея

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

Фаворит - Канада и Швейцария

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Фавориты - Бразилия и Марокко

Группа D: США, Парагвай, Турция, Австралия

Фавориты - США и Турция

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

Фавориты - Германия и Эквадор

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

Фавориты - Нидерланды и Япония

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Фавориты - Бельгия и Египет

Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Фавориты - Испания и Уругвай

Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

Фавориты - Франция и Сенегал

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Фавориты - Аргентина и Австрия

Группа K: Португалия, Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия

Фавориты - Португалия и Колумбия

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Фавориты - Англия и Хорватия

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА и главные фавориты Кубка мира - Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Белгия, Германия и Хорватия. Сборная Марокко на 11м месте, Ирана - на 20м, Узбекистана - на 50м.

Расписание самых интересных первых матчей ЧМ-2026

ФИФА обещает, что четыре топ-сборные (Аргентина, Англия, Испания и Франция), если финишируют первыми в своих группах, не будут играть против друг друга до полуфинала.

14 июня

Бразилия-Марокко, Нью-Джерси, 01:00 по МСК

Нидерланды-Япония, Арлингтон, 23:00 по МСК

Германия-Кюрасао - Хьюстон, 20:00 по МСК

15 июня

Испания-Кабо-Верде, Атланта; 19:00 по МСК

16 июня

Саудовская Аравия-Уругвай, Майами, 01:00 по МСК

Иран - Новая Зеландия, Лос-Анджелес; 04:00 по МСК

Франция - Сенегал, Нью-Джерси, 22:00 по МСК

17 июня:

Ирак-Норвегия, Бостон, 01:00 по МСК

Аргентина-Алжир, Канзас-Сити; 04:00 по МСК

Португалия- Демократическая Республика Конго, Хьюстон, 20:00 по МСК

Англия-Хорватия, Даллас, 23:00 по МСК

18 июня

Узбекистан-Колумбия, Мехико, 05:00 по МСК

19 июня

Канада-Катар, Ванкувер, 01:00 по МСК

20 июня

Бразилия-Гаити, Филадельфия, 03:30 по МСК

Турция-Парагвай, Сан-Франциско, 06:00 по МСК

Нидерланды-Швеция, Хьюстон; 20:00 по МСК

Германия-Кот-д’Ивуар, Торонто, 23:00 по МСК

21 июня

Испания - Саудовская Аравия, Атланта, 19:00 по МСК

Бельгия-Иран, Лос-Анджелес; 22:00 по МСК

22 июня

Аргентина-Австрия - Даллас; 20:00 по МСК

23 июня

Франция-Ирак, Филадельфия, 00:00 по МСК

Португалия-Узбекистан, Хьюстон; 20:00 по МСК

Англия-Гана, Бостон, 23:00 по МСК

24 июня

Босния и Герцеговина - Катар, Сиэтл; 22:00 по МСК

25 июня

Шотландия-Бразилия, Майами, 01:00 по МСК

Эквадор-Германия, Нью-Джерси, 23:00 по МСК

26 июня

Тунис-Нидерланды, Канзас-Сити; 02:00 по МСК

Турция-США, Лос-Анджелес; 05:00 по МСК

Норвегия-Франция, Бостон, 22:00 по МСК

Сенегал-Ирак, Торонто, 22:00 по МСК

27 июня

Кабо-Верде-Саудовская Аравия, Хьюстон, 03:00 по МСК

Уругвай-Испания, Гвадалахара; 03:00 по МСК

Египет-Иран, Сиэтл, 06:00 по МСК

28 июня

Панама-Англия, Нью-Джерси, 00:00 по МСК

Демократическая Республика Конго-Узбекистан, Атланта, 02:30 по МСК;

Иордания-Аргентина, Даллас, 05:00 по МСК

Онлайн-трансляции и записи футбольных матчей ЧМ-2026 будут доступны в России на ”Матч-ТВ”.