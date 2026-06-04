Футбольные нелегалы: как сборная Ирана штурмует границу США и чемпионат мира

Михаил Богданов

Сборная Ирана, полноправный участник чемпионата мира по футболу 2026 года, официально депортирована с территории страны-хозяйки. Команда живет в Мексике, тренируется в Тихуане, а играет в Америке.

То, что мы сейчас наблюдаем, даже по меркам большого спорта – диагноз. Причем прописанный сразу на трех языках: английском, персидском и мексиканском испанском с криком Àndale!

США внезапно сказали иранским футболистам:

Ребята, вы крутые на газоне, но вы заминируете угловой флажок?

Иранцам пришлось спешно сворачивать тренировочный лагерь под Тусоном (штат Аризона) и ехать в мексиканскую Тихуану – город, известный до этого дешевой текилой и очередями на получение американской визы.

Матчи сборной Ирана проходят на территории США.

16 июня против Новой Зеландии.

21 июня против Бельгии.

27 июня против Египта.

То есть график иранской сборной выглядит так: подъем в Тихуане, автобус до границы, унизительное сканирование сетчатки глаза, ответ на вопрос «Нет ли у вас при себе запрещенной литературы и желания уничтожить демократию?», краткосрочная виза на 4 часа, матч (90 минут плюс добавленное время), финальный свисток – и быстро-быстро на выход, пока пограничники не передумали. Бегом в Мексику, чтобы завтра повторить.

Команда превратилась в футбольного челнока или в гастарбайтера на стройке века. На поле они – герои. За его пределами – нелегалы с разрешением на один рабочий день.

Госсекретарь США Марко Рубио лично одобрил процедуру. Каждый член иранской делегации проходит через «детектор КСИР» (Корпус стражей исламской революции). Представим, как это выглядит:

— Мистер Мохаммади, вы нападающий?

— Да, сэр.

— А почему у вас на футболке спереди нашивка в виде автомата Калашникова?

— Это эмблема моего любимого клуба из Тегерана.

— Все, разворот. Обыск. Есть контакт! У него шнурки на бутсах завязаны узлом «удавка террориста»!

А теперь самое прекрасное. Представитель Федерации футбола Ирана Амирмехди Алави называя футбол «языком мира, спокойствия и дружбы», вопрошает: а что будет, если в плей-офф встретятся Иран и США? Как свистеть арбитру? Что делать зрителям? Как вообще проводить матч, когда президент страны-организатора устроил из визового режима вторую холодную войну?

Вероятно, арбитр свистнет, зрителям велят не вставать с мест, а организаторы сделают вид, что ничего не происходит. Потому что это Америка. Здесь правила пишет тот, у кого самая большая пограничная служба.

Между прочим, Мексика в этой истории выступила рыцарем на белом коне, но без доспехов. Посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлазаде с гордостью рапортует: «Мексика выдала визы за 48 часов! Без личного присутствия! Без отпечатков пальцев!»

Слышите этот сарказм? Иранцы благодарят Мексику за то, что та не стала снимать у них биометрию. В то время как США — страна, которая добровольно вызвалась быть хозяйкой мирового праздника футбола — выставила этих же людей за ворота. Не за футбольные, за государственные.

ЧМ-2026 официально объявляется самым политизированным и самым абсурдным турниром в истории человечества.

Что мы имеем в сухом остатке?

Сборная – участник турнира.

Сборная не имеет права ночевать в стране турнира.

Сборная будет каждый раз проходить границу, как белка в колесе.

Если кто-то из иранцев случайно перепутает автобус и уедет не в ту сторону – его депортируют на родину прямо с багажом и футбольным мячом.

Билеты в Тихуану уже раскупают журналисты. В отеле, где поселили иранцев, будет веселее, чем на некоторых матчах. Представьте себе пресс-конференцию: «Мистер тренер, как вам газон в Лос-Анджелесе?» – «Не знаю, мы туда приехали за 15 минут до старта, без разминки, потому что очередь на КПП была два часа. Но спасибо, что вообще пустили».

Это невиданное дело даже по меркам футбольной дипломатии. Даже во времена холодной войны СССР и США умудрялись играть в хоккей без депортации вратарей на Урал за полет мысли. А тут – футбол, 2026 год, высокие технологии, мир, дружба…

Эпоха гегемонии США прошла, но наступила эпоха шизофрении, когда одна и та же страна говорит футбольной команде: «Ты можешь выиграть Кубок мира на моем поле, но ночевать ты будешь в другом государстве».

Ждем первого матча. И молимся, чтобы судьи были снисходительны. Не к фолам. К паспортному режиму.