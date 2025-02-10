РФ расширит ограничения на поставки армянской рыбы

Россия ужесточит ограничения на поставки рыбы из Армении, такое заявление сделал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Как пояснил Шестаков Россия уже ввела ограничения на импорт живой рыбы из Армении, а меры по их расширению могут быть приняты в случае, если возникнут определенные ветеринарные риски.
"Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, безусловно, и дальнейшие шаги будут"
– Илья Шестаков
Также он подчеркнул, что Армения поставляет в Россию не только живую рыбу, но и охлажденную.
При этом, российский рынок не должен ощутить от этого решения негативных последствий, отметил глава Росрыболовства.
"Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту достаточно большой объем. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, безусловно, это никак не повлияет"
– Илья Шестаков
По его словам, в России на сегодняшний момент достаточное количество своей форели, а также налажен импорт с Турцией.