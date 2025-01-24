Вестник Кавказа

Черноморская рыба остается безопасной - Роспотребнадзор

Черноморская рыба остается безопасной - Роспотребнадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рыба и морепродукты из Черного моря проверяются на наличие опасных веществ. Проверки показали безопасность продукции, сообщили в Роспотребнадзоре.

Свыше тысячи проведенных исследований говорят о том, что рыба и морепродукты, выловленные из Черного моря, безопасны.

"Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен и полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тыс исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено"

– Роспотребнадзор

Также регулярно исследуются пробы воды и почвы, в прибрежном песке, а также в море подтверждено загрязнение нефтепродуктами.

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