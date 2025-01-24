Черноморская рыба остается безопасной - Роспотребнадзор

Рыба и морепродукты из Черного моря проверяются на наличие опасных веществ. Проверки показали безопасность продукции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Свыше тысячи проведенных исследований говорят о том, что рыба и морепродукты, выловленные из Черного моря, безопасны.
"Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен и полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тыс исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено"
– Роспотребнадзор
Также регулярно исследуются пробы воды и почвы, в прибрежном песке, а также в море подтверждено загрязнение нефтепродуктами.