Вестник Кавказа

Черноморские пляжи получат оценку до 1 марта - Роспотребнадзор

Черноморские пляжи получат оценку до 1 марта - Роспотребнадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские пляжи на Черном море будут оценены на соответствие санитарным норма до начала весны. Роспотребнадзор проведет проверку после загрязнения побережья нефтепродуктами.

Черноморские пляжи до 1 марта оценят на соответствие санитарным требованиям, информирует Роспотребнадзор.

"В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта"

– ведомство

В сообщении отмечается, что пляжные территории проверяются ежегодно в рамках подготовки к туристическому сезону.

Напомним, из-за разлива нефтепродуктов сильнее всего пострадало побережье в районе Анапы, а также часть побережья в Крыму.

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