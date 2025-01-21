Черноморские пляжи получат оценку до 1 марта - Роспотребнадзор

Российские пляжи на Черном море будут оценены на соответствие санитарным норма до начала весны. Роспотребнадзор проведет проверку после загрязнения побережья нефтепродуктами.

Черноморские пляжи до 1 марта оценят на соответствие санитарным требованиям, информирует Роспотребнадзор.

"В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта"

– ведомство

В сообщении отмечается, что пляжные территории проверяются ежегодно в рамках подготовки к туристическому сезону.

Напомним, из-за разлива нефтепродуктов сильнее всего пострадало побережье в районе Анапы, а также часть побережья в Крыму.