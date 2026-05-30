Вестник Кавказа

Ставропольский край привлек 100 млрд руб инвестиций на ПМЭФ 2026

Ставропольский край привлек 100 млрд руб инвестиций на ПМЭФ 2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Ставропольского края заключила 14 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 100 млрд руб на площадке ПМЭФ 2026.

Власти Ставрополья подписали 14 документов на сумму около 100 млрд руб в рамках Петербургского международного экономического форума 2026. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Министр уточнил, что четыре договора заключены с кредитными организациями, а еще два подписаны с федеральными вузами. Соглашения с университетами касаются развития технологического суверенитета, АПК и кадрового обеспечения на востребованные специальности.

В ходе форума представители края также провели встречи с инвесторами. Стороны обсудили вопросы увеличения мощностей предприятий, уже действующих на территории Ставрополья.

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