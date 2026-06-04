Безвиз с тремя странами готовит в 2026 году Россия

Три страны могут стать безвизовыми для россиян в этом году, рассказали в Минэкономразвития. Переговоры планируется завершить до конца 2026 года.

В этом году Россия может договориться о безвизовом режиме еще с тремя государствами, поделился директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс"

– Никита Кондратьев

Он выразил надежду в интервью ТАСС, что работа по согласованию соответствующих соглашений будет продолжена по линии МИД России.

В настоящее время граждане РФ без оформления визы могут посещать более 80 стран мира.