В Иране объявили о прекращении ударов по Израилю

Иран прекращает атаки на Израиль. Об этом сказано в заявлении, распространенном 8 июня центральным штабом военного командования вооруженных сил Исламской Республики "Хатам аль-Анбия".
При этом штабе военного командования отметили, что Иран нанесет более сокрушительные удары, если еврейское государство проявит агрессию в Ливане.
"Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана – прим. ред), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры"
– штаб военного командования ИРИ
В заявлении также подчеркиваются, что удары Ирана по Израилю были "назидательным уроком".
Напомним, накануне Иран впервые после перемирия атаковал Израиль, выпустив несколько ракет по территории еврейского государства. В ответ Израиль атаковал военные цели, расположенные в различных частях Исламской Республики, включая Тегеран.