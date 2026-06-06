В Иране объявили о прекращении ударов по Израилю

Иранские военные перестают наносить удары по Израилю, сообщает штаб военного командования ВС Ирана. Накануне Исламская Республика впервые после перемирия атаковала территорию еврейского государства.

Иран прекращает атаки на Израиль. Об этом сказано в заявлении, распространенном 8 июня центральным штабом военного командования вооруженных сил Исламской Республики "Хатам аль-Анбия".

При этом штабе военного командования отметили, что Иран нанесет более сокрушительные удары, если еврейское государство проявит агрессию в Ливане.

"Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана – прим. ред), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры"

– штаб военного командования ИРИ

В заявлении также подчеркиваются, что удары Ирана по Израилю были "назидательным уроком".

Напомним, накануне Иран впервые после перемирия атаковал Израиль, выпустив несколько ракет по территории еврейского государства. В ответ Израиль атаковал военные цели, расположенные в различных частях Исламской Республики, включая Тегеран.