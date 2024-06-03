Ситуация с паводками в Ставропольском крае стабилизируется

Власти Ставрополья сообщили о постепенной стабилизации ситуации с паводками благодаря снижению уровня воды в большинстве рек, но местами обстановка остается сложной.

В Ставропольском крае ситуация с паводками постепенно стабилизируется на фоне снижения уровня воды в большинстве местных рек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в соцсети.

Как отметил глава региона, уровень воды в реках Кума и Калаус падает. При этом в селе Левокумка подтопленными остаются 335 участков и 17 жилых домов. Вода также постепенно уходит в Светлограде и селе Воздвиженском.

Вместе с тем в селах Архангельском и Добровольном подтоплен 41 земельный участок. В Минераловодском округе дорожные службы устранили оползень на трассе "Ставрополь - Александровское - Минводы" и ликвидировали последствия селя на дороге "Розовка - Нагутское". Ограничение движения транспорта сохраняется на участке "Архангельское - Плаксейка".

Напомним, с 13 мая в Ставропольском крае действует штормовое предупреждение, а 24 мая власти ввели режим повышенной готовности из-за ливней с градом. В Минераловодском, Георгиевском и Изобильненском округах объявлен режим ЧС.