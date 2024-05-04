Вестник Кавказа

Паводок затопил федеральную дорогу в Северной Осетии

Паводок затопил федеральную дорогу в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транскавказская магистраль была перекрыта сегодня ночью из-за паводков в регионе. Сейчас трасса недоступна для всех видов автомобилей.

В Северной Осетии основная федеральная дорога Транскам была перекрыта в связи с паводком, который затопил часть магистрали. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Сообщается, что сейчас движение по дороге полностью перекрыто.

"В связи с паводком, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали <...> запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке 24-29 км А-164 Транскам в обоих направлениях с 00:30 мск 3 июня"

– МЧС Северной Осетии

Федеральная трасса Транскам соединяет Южную Осетию и Россию и является единственной магистралью в этом направлении. Автомобильное сообщение периодически прерывается на этом участке из-за плохих погодных условий. Чаще всего здесь происходят лавины, камнепады и дорожные заносы.

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