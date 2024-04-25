Камнепад перекрыл Транскам

Транскавказская автомагистраль – одна из ключевых транспортных артерий, связывающих различные регионы Кавказа. Однако, несмотря на свою важность, иногда на дороге могут возникнуть проблемы, которые могут значительно затруднить движение транспорта. Одной из таких проблем является камнепад.
«В связи с камнепадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н. п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:30 4 мая до 07:00 5 мая»
– пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Действия при остановке движения из-за камнепада
Если движение на Транскавказской автомагистрали остановлено из-за камнепада, водителям следует соблюдать следующие рекомендации:
- Не пытайтесь проехать через обваленный участок дороги.
- Подождите специализированные службы, которые устранили проблему.
- Следуйте указаниям сотрудников ДПС и дорожных служб.
- Включите аварийную сигнализацию и оставайтесь в транспортном средстве до устранения проблемы.