ЦИК Армении: партия Пашиняна не набирает 50% голосов

В Армении после обработки 98% бюллетеней партия Пашиняна набирает 49,82% голосов. На втором месте партия Карапетяна.
Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на состоявшихся накануне выборах, не набирает, согласно результатам обработки 98% бюллетеней, 50% голосов.
ЦИК Армении обработал бюллетени с 1964 участков из 2005, голоса распределяются следующих образом:
- "Гражданский договор" (Никол Пашинян) – 707 858 голосов или 49,82%;
- "Сильная Армения" (Самвел Карапетян) – 331 779 голосов или 23,35%;
- альянс "Армения" – 141 175 голосов или 9,94%.