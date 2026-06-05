Вестник Кавказа

ЦИК Армении: партия Пашиняна не набирает 50% голосов

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении после обработки 98% бюллетеней партия Пашиняна набирает 49,82% голосов. На втором месте партия Карапетяна.

Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на состоявшихся накануне выборах, не набирает, согласно результатам обработки 98% бюллетеней, 50% голосов.

ЦИК Армении обработал бюллетени с 1964 участков из 2005, голоса распределяются следующих образом:

  • "Гражданский договор" (Никол Пашинян) – 707 858 голосов или 49,82%;
  • "Сильная Армения" (Самвел Карапетян) – 331 779 голосов или 23,35%;
  • альянс "Армения" – 141 175 голосов  или 9,94%.
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