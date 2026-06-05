Открывать продажи туров в ОАЭ преждевременно – МЭР РФ

Запрет на продажу туров в ОАЭ снимать преждевременно, об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Вы видите, что ситуация все равно остается нестабильной. <…> Объективно для нас основное - это защита наших туристов за рубежом, создание им комфортного отдыха. Понятно, что и у нас есть желание возобновить, и у туроператоров. Но прежде всего нужно думать о рисках, а они на данный момент пока высокие"
– Никита Кондратьев
Министерство экономического развития также опираемся в этом вопросе на позицию министерства иностранных дел, которое пока рекомендует воздержаться от поездок, отметил он в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2026.
Конфликт США и Израиля с Ираном стартовал 28 февраля. В связи с этим была приостановлена продажа туров, отменены рейсы. С 1 июня "Аэрофлот" возобновил выполнение рейсов в ОАЭ.