Явка в Армении превысила показатели предыдущих выборов

В воскресенье в Армении проходят выборы в Национальной Собрание (парламент). Отдать свой голос на них могут 2 485 851 человек.

Явка на сегодняшних выборах в парламент Армении будет выше, чем на предыдущих выборах, состоявшихся в 2021 году. Об этом заявил начальник отдела по обеспечению деятельности миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк.

"Ну вот, на сегодняшний момент (около 11:15 – прим. ред.), на тех избирательных участках, которые мы посетили, явка либо превысила, либо приближается к 10%. Поэтому я думаю, в этот раз явка будет, возможно, больше, чем была на прошлых парламентских выборах в 2021 году. Она была в целом, если я правильно помню, чуть больше 49%"

– Евгений Козяк

По данным ЦИК Армении, к 11:00 по местному времени (10:00 мск), в голосовании приняли участие 14,5% избирателей, что примерно на 2,5% выше показателей предыдущих выборов.

Напомним, 7 июня в Армении проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск), а закроются – в 20:00 (19:00 мск). В выборах участвуют 18 политических сил – 16 партий и два партийных блока.