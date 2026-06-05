Турция поможет в разминировании Ормузского пролива

Анкара готова на практике помочь Тегерану и Вашингтону в разблокировании Ормузского пролива: она способна разминировать пролив, если получит такое предложение. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в интервью южнокорейским СМИ рассказал о готовности Анкары направить своих морских саперов в Ормузский пролив для его разминирования. Произойти это может только с согласия участников иранского конфликта.

"Если между сторонами будет достигнуто соглашение, или если нас попросят внести свой вклад в процесс разминирования пролива, мы с радостью это сделаем"

– Хакан Фидан

Кроме того, Анкара хотела бы сыграть посредническую роль и в общем урегулировании иранского конфликта. Фидан обратил внимание, что ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном сейчас в значительной степени сместился с ядерной проблематики на задачу восстановления судоходства в Ормузском проливе.

"Если Ормузский пролив останется закрытым еще несколько месяцев, по некоторым оценкам, часть стран Африки столкнется с нехваткой продовольствия. Это станет глобальным кошмаром для всех"

– Хакан Фидан

В связи с этим США и Иран пока что склоняются к переносу тематики иранской ядерной программы на более поздний срок, а сейчас сосредоточены на договоренностям по деблокаде Ормузского пролива. По оценке Фидана, у них уже есть рабочая версия меморандума о взаимопонимании, в которой остается согласовать некоторые детали.

Также глава МИД Турции отметил деструктивную роль Израиля, нацеленного не позволить США заключить какое бы то ни было мирное соглашение с Ираном, поскольку такое событие идет против региональных интересов Тель-Авива.