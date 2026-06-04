ЕАЭС может начать свободно торговать с Пакистаном и Тунисом

В Минпромторге РФ заявили о том, что ЕАЭС рассматривает возможность заключения соглашений об организации зоны свободной торговле с Пакистаном и Тунисом.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может подписать соглашения о свободной торговле с Пакистаном и Тунисом, такое заявление сделал статс-секретарь-замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Также, по его словам, ЕАЭС обсуждает перспективы сотрудничества в этом направлении со странами Африки.

"Буквально недавно обсуждалась возможность начала переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговле с Тунисом. Также мы прорабатываем Пакистан. Большой интерес видим и в странах Африки, но пока определяем пул перспективных направлений"

– Роман Чекушов

Как отметил статс-секретарь-замглавы Минпромторга РФ, Евразийская экономическая комиссия регулярно ведет диалог по расширению сотрудничества с разными государствами, в частности, по вопросу зоны свободной торговли.

"Параллельно в достаточно продвинутой стадии находятся переговоры с Индией по заключению соглашения о зоне свободной торговли: на июнь 2026 года запланирован второй раунд"

– Роман Чекушов