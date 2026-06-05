Кобахидзе поздравил Пашиняна с победой на выборах

В Армении накануне состоялись выборы в парламент, победу на которых одержала правящая партия "Гражданский договор". Свои поздравления по этому случаю главе правительства РА передал его грузинский коллега.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах возглавляемой им партии "Гражданский договор".

В сообщение, опубликованном на страницах главы грузинского правительства в социальных сетях, также подтверждается настрой на сотрудничество с соседней республикой Южного Кавказа.

"Искренне поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества, чтобы укрепить стратегическое партнерство и дружественные отношения между Грузией и Арменией на благо наших народов"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, накануне в Армении состоялись выборы в парламент, победу на которых одержала партия "Гражданский договор", набравшая 49,81% голосов. В парламент также прошли блок "Сильная Армения" (23.29%), националистический блок "Армения" (9.94%) и партия "Процветающая Армения" (4%).