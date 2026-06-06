Вестник Кавказа

Москва обсудила с ЛАГ эскалацию между Ираном и Израилем

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ обсудил с ЛАГ обмен ударами между Ираном и Израилем. Стороны подчеркнули важность поиска дипломатических путей разрешения конфликта.

Замглавы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) Валидом Хамедом Шилтагом. В фокусе внимания сторон оказалась текущая эскалация между Ираном и Израилем. Стороны отметили важность дипломатического урегулирования. 

"Выражена надежда на скорейшее разрешение кризиса, вызванного неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана, политико-дипломатическими методами с учетом интересов всех государств региона"

– МИД России 

Напомним, что новый виток эскалации на Ближнем Востоке возник вечером 7 июня, когда Иран запустил ракеты по территории Израиля. Израиль ответил ударами по целям на территории Ирана.

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