Вестник Кавказа

ЕС введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства

ЕС введет санкции против Ирана по защите свободы судоходства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава дипломатии Евросоюза заявила о том, что Брюссель впервые введет рестрикции против Тегерана, связанные с защитой свободы судоходства и безопасности в Ормузском проливе.

Европейский Союз впервые применит санкционный режим против Ирана, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности в Ормузском проливе, такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

Об этом она сообщила в ходе общения с прессой перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне.

"Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана"

– Кая Каллас

Также она уточнила, что главы оборонных ведомств стран Евросоюза обсудят дополнительные меры по обеспечению безопасности морских перевозок.

Кроме того, по словам Каллас, в ходе заседания значительное внимание будет уделено актуальной ситуации на Ближнем Востоке и деятельности европейской морской операции ASPIDES в регионе.

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