ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойцов Хезболлы

Израиль снова нанес удары по югу Ливана и сообщил о ликвидации нескольких бойцов ливанского движения "Хезболла". Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля нанесла серию новых атак по территории юга Ливана, сообщилила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что в результате ударов были ликвидированы несколько бойцов ливанского движения "Хезболла".

"Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили нескольких (бойцов - ред.) Хезболлы в районе хребта Али-эт-Тахер в зоне безопасности, где военные выполняли задачи. После обнаружения военные нанесли удар по (бойцам - ред.) и уничтожили их с целью устранения угрозы"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные также отметили, что при этом достаточно серьезные повреждения получил один из представителей ЦАХАЛ.

В настоящее время она получает медицинскую помощь, уточняется в сообщении.