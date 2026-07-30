Вестник Кавказа

CENTCOM опровергло заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

CENTCOM опровергло заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американское военное командование официально опровергло заявления властей Ирана о закрытии Ормузского пролива для транзита всех коммерческих судов.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло очередное заявление властей Ирана о закрытии Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х.

"Иранское правительство в очередной раз заявляет о закрытии Ормузского пролива. Это ложь" 

- CENTCOM

В командовании подчеркнули, что международный морской путь остается открытым для коммерческого судоходства, а Иран не контролирует этот маршрут. По данным CENTCOM, за последние четыре месяца через Ормузский пролив прошли тысячи коммерческих судов.

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