Жители Ташкента почувствовали дневное землетрясение

Сегодня днем в Ташкентской области Узбекистана произошло довольно сильное землетрясение, которое ощутили на себе и жители столицы – его магнитуда в эпицентре составляла 3 балла.

Сегодня днем жители столицы Узбекистана Ташкента и Ташкентской области почувствовали на себе ощутимые подземные толчки – отголоски землетрясения, произошедшего в в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 16:13 (14:13 мск). Подземные толчки ощущались в столице и пригородах, наиболее сильными они были в Учтепинском районе области, их интенсивность достигала 3 баллов, передает Podrobno.uz.

Эпицентр сейсмоактивности находился примерно в 11 км к северо-западу от Ташкента, а его очаг залегал на глубине 5 км. Тем не менее, подземная активность ощущалась в Шайхантахурском и Чиланзарском районах, где сила землетрясения составила 2–3 балла.

Остальные районы области, как и центр Ташкента, ощущали лишь подземные толчки силой до 2 баллов, говорится в сообщении.