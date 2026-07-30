Вестник Кавказа

У путешественников по странам Центральной Азии будет единая виза

Туристы в Самарканде
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Лидеры стран Центральной Азии на неформальной встрече в киргизской Чолпон-Ате поддержали идею Киргизии о введении единой туристической визы для иностранцев, путешествующих по странам региона.

Казахстан и Узбекистан поддержали идею о введении единой туристической визы для иностранцев, путешествующих в страны Центральной Азии, сообщил сегодня на неформальной встрече лидеров в Чолпон-Ате президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере туризма. Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятники Великого шелкового пути, горные и озерные ландшафты, национальные традиции и культурное многообразие"

- Садыр Жапаров

Представляя новую инициативу, Жапаров предложил внешнеполитическим ведомствам государств Центральной Азии провести необходимые консультации для выработки согласованных позиций по этому вопросу, передает Sputnik Казахстан.

Участники неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате обсуждают целый ряд вопросов укрепления партнерства и актуальные темы международной и региональной повестки, говорится в сообщении.

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