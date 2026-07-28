Туристов в аэропорту Антальи начали встречать по-новому

В Анталье изменился порядок встречи организованных туристов – теперь таблички с названиями и логотипами компаний запрещены, вместо этого появились специальные стойки.

В международном аэропорту Антальи с 00:00 31 июля начала действовать новая система встречи организованных туристов.

Вместо табличек с названиями и логотипами туроператоров появились специальные стойки с буквами от A до M – всего 13. На одну стойку приходится девять компаний. На каждом блоке будет размещаться до 54 фамилий туристов – каждый туроператор сможет разместить шесть фамилий. Букву стойки, которую туристам следует искать в воздушной гавани Антальи по прилету, компании будут сообщать перед поездкой. На стойке, найдя свою фамилию, турист будет препровожден к трансферному транспорту представителем компании.

О нововведении рассказали в региональном представительском совете Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Анталье, пишет АТОР.