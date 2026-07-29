Вестник Кавказа

Армия Ирана атаковала базу США в Кувейте

Карта Ирана Ирака и Кувейта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Ирана заявила об ударе беспилотными летательными аппаратами по американской базе Ахмед аль-Джабер в Кувейте – целями дронов стали ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады с оборудованием.

В ответ на удар по жилому дому на острове Кешм Вооруженные силы Ирана сегодня нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по объектам ВВС США на авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте, заявил отдел по связям с общественностью иранской армии.

"Несколько часов назад ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады с оборудованием на базе Ахмед аль-Джабер в Кувейте стали целями камикадзе-дронов армейских сил"

- заявление

База Ахмед аль-Джабер – ключевая в воздушных и разведывательных операциях США в регионе, также это критически важный узел логистической поддержки Вооруженных сил США в Персидском заливе, говорится в сообщении, передает иранское информационное агентство IRNA.

О результатах атаки не сообщается.

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