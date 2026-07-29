Израиль уничтожил несколько тоннелей "Хезболлы" на юге Ливана

В Израиле сообщили об операции по подрыву тоннелей "Хезболлы" на юге Ливана. Уточняется, что через эти объекты члены группировки хотели вторгнуться на территории еврейского государства

Военные Израиля подорвали в южной части Ливана несколько подземных тоннелей, которые использовались группировкой "Хезболла".

Согласно совместному заявлению премьер-министра Израиля и главы Минобороны страны, объекты располагались вблизи развалин крепости Бофор, которая была заложена в ХII веке.

"Тоннели были взорваны с использованием примерно 700 тонн взрывчатки в ходе систематической деятельности Армии обороны Израиля по уничтожению всей террористической инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана"

– Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац

В заявлении подчеркивается, что еврейское государство не потерпит никаких нарушений соглашения о прекращении огня.

"Любая попытка "Хезболлы" причинить вред силам Армии обороны Израиля или израильским гражданам встретит жесткий и мощный ответ"

– Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац

В тексте также сказано, что армия Израиля подорвала тоннели после вопиющего нарушения соглашения о прекращении огня со стороны отрядов "Хезболлы". Уточняется, что уничтоженные тоннели занимали центральное место в плане вторжения отрядов группировки в северную часть Израиля.