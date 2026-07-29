Трамп: отношения Эр-Рияда и Тель-Авива могут нормализоваться

Американский президент высказал предположение о том, что нормализация отношений Саудовской Аравии и Израиля возможна, поскольку обе страны этого хотят.

Саудовская Аравия и Израиль могут наладить двухсторонние отношения, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующее предположение было высказано им в ходе интервью газете Financial Times.

По словам Трампа, обсудил возможность нормализации отношений с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как считает американский лидер, "обе страны очень хотели бы этого и это может случиться".

Как пишет Financial Times, президент США оптимистично настроен в отношении достижения окончательных договоренностей по ядерной сделке с саудовской стороной.

Отметим, ранее стало известно о том, что Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашение о поддержке мирной ядерной программы Саудовской Аравии.