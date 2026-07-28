Трамп рассказал о процессе украинского урегулирования

Президент Соединенных Штатов объявил о том, что его спецпосланник Уиткофф и зять Кушнер в ближайшее время направятся в Киев для обсуждения перспектив диалога с Москвой для урегулирования конфликта.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в скором времени посетят в Украину, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Соответствующую информацию он озвучил, комментируя вопрос о переговорном процессе Киева и Москвы в интервью газете Financial Times.

По его словам, сейчас процесс украинского урегулирования занимает "практически все его внимание".

"Трамп сказал, что в фокусе его внимания находится завершение конфликта России и Украины, он добавил, что его посланники – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – впервые посетят Украину в ближайшие дни"

– Financial Times

Как подчеркнул президент США, Вашингтон полностью заинтересован в реализации мирного соглашения.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы конфликт Украины и России завершился. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают очередной визит американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Россию.