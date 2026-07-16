Вестник Кавказа

Модернизацию Шымкентского НПЗ обсудили Астана и Пекин

Завод НМЛК Калуга
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители компаний CNPC и "КазМунайГаз" провели встречу в Китае. Одной из обсуждаемых тем стала модернизация Шымкентского НПЗ.

В Пекине состоялась встреча представителей китайской компании CNPC и национальной компании Казахстана "КазМунайГаз". Об этом сообщают 31 июля казахстанские средства массовой информации.

Центральной темой обсуждения стала реализация совместных проектов в нефтегазовой сфере. В частности, стороны поговорили о расширении нефтепровода Казахстан – Китай.

Кроме того, затрагивалось увеличение мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее сообщалось, что проектная мощность НПЗ увеличится с 6 млн тонн в год до 12 млн тонн. По данному проекту уже проведен технологический аудит.

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