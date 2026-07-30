Вестник Кавказа

Иностранные инвестиции в киноиндустрию Азербайджана составили $12 млн

Зал кинотеатра
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Зарубежные инвестиции в киноотрасль Азербайджана составили $12 млн за три года, заявили в Минкультуры АР.

Вложения иностранных инвесторов в киноиндустрию Азербайджана за последние три года составили $12 млн, рассказала замглавы Минкультуры Саадат Юсифова. 

По словам Юсифовой, власти страны уделяют внимание развитию киноиндустрии. При этом в последнее время активизировались частные инвесторы, которые начали поддерживать проекты азербайджанского кинематографа. 

Также в фокусе внимание властей – подготовка кадров. Сейчас за счет финансовой поддержки государства обучаются свыше 15 студентов.

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